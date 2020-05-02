عدد وفيات كورونا في بريطانيا يقترب من 28 ألف حالة

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، إلى 27 ألفا و975 شخصًا على الأقل، أثناء تلقيهم العلاج في المستشفيات، عقب تسجيل 465 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما رجحت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، حدوث ارتفاع كبير في عدد الوفيات خلال الساعات المقبلة من اليوم، عندما يتم الإعلان عن الوفيات في دور الرعاية والمجتمع الأوسع، حسبما أفادت مجلة (مترو) البريطانية، على موقعها الإلكتروني.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك صرح، أمس الجمعة، في إفادته اليومية بشأن جهود مكافحة الفيروس، بأن إجمالي عدد الوفيات المسجلة منذ بداية الأزمة بلغ 27 ألفا و510 حالات وفاة، فيما وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 77 ألفا و454 حالة بعد تسجيل 6201 إصابة جديدة، بينما يخضع 15 ألفا و111 شخص من المصابين للرعاية الطبية في المستشفيات.