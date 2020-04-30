رئيس وزراء بريطانيا: الجميع مسؤول في مواجهة التحديات التي فرضها كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، إن الجميع مسؤول في مواجهة التحديات التي فرضها وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أعداد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 26 ألفا و711 حالة وفاة.

وأعلن جونسون، تسجيل 674 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء في المملكة المتحدة، معتبرا أن بلاده تجاوزت ذروة الوباء.

وأوضح جونسون - خلال مؤتمره الصحفي الأول منذ تعافيه من الإصابة بكورونا، نقلته قناة "سكاي نيوز"الإخبارية - أن "العمل جار لتطوير لقاح لكورونا لكننا لا نعرف متى سيحدث ذلك؛ ونحن سنقوم بدراسة كل الخطوات التي سنتخذها لتفادي موجة انتشار ثانية"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضاف المسؤول البريطاني "أن عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الفائقة بسبب كورونا يتراجع"، لافتا إلى أنه سيعرض الأسبوع المقبل خطة مفصلة حول التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء.

وأوضح جونسون، أن الخطة ستشمل إجراءات مكافحة الفيروس وإعادة فتح الاقتصاد بشكل متزامن، كما تتضمن عودة المدارس التعليمية لنشاطها وفتح تدريجي للحركة التجارية.

وأضاف جونسون: "سنحاول بناء أكبر توافق سياسي ممكن ومن الأهمية الحيوية أننا لم نفقد السيطرة على الوضع".

ورأى جونسون، أنه يجب التحقق من أن إجراءات فتح الاقتصاد لا تؤدي لعودة الوباء.

"جونسون": تجاوزنا للمرة الأولى ذروة هذا المرض

وأشار جونسون، إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت اليوم تجاوز 71 ألف فحص إلا أن الحكومة تفشل في تحقيق ما وعدت به أي 100 ألف فحص يوميا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال جونسون مع ذلك: "يمكنني أن أؤكد اليوم أننا تجاوزنا للمرة الأولى ذروة هذا المرض. تجاوزنا الذروة ونحن في الاتجاه النزولي ولدينا أسباب كثيرة جدا لكي نشعر بالأمل على الأمد البعيد".

واعتبر رئيس الوزراء مع ذلك أن حكومته "اتخذت إجراءات صحيحة في الوقت الصحيح" لمكافحة فيروس كورونا.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ3 عالميا من حيث عدد الوفيات جراء كورونا المستجد، والـ5 حتى الآن من حيث حصيلة الإصابات المؤكدة بعدوى "كوفيد 19".