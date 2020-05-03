قصر ثقافة قنا يبدأ بث 160 نشاطا فنيا "أون لاين"

بدأ فرع ثقافة قنا، تنظيم عدد من الفعاليات الإلكترونية على صفحة الفرع بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وسيبث فرع قنا 160 نشاطًا مقسمًا إلى 43 ورشة فنون تشكيلية، تتضمن كيفية تصميم فانوس رمضان وزينته، وتوظيف الفن في صناعة لوحات استرشادية، والرسم بالفحم وبطريقة البورتريه.

وبحسب بيان، يقدم الفرع 101 محاضرة تناقش مواضيع تاريخية وتراثية، مثل تاريخ المسحراتي عبر العصور والموسيقى العربية ونشر الفكر المعتدل والتوعية بضرورة التسامح وقبول الآخر، علاوة على طرق الوقاية من كورونا والأمراض المعدية.

كما يقدم الفرع سبع ورش حكي عن المأثور الشعبي، وخمس أمسيات شعرية، وعرض إنشاد دينى، وورشتين أدبيتين.