"درويش": العمال يحتلون مكانة كبيرة في عقل الرئيس السيسي

هنأت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، عمال وعاملات مصر بمناسبة عيدهم، مؤكدة أن العمال هم سواعد هذا البلد فهم يعملون ليل نهار من أجل بناء الوطن، واستمرار مسيرة الإنتاج وتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين رغم مواجهة خطر فيروس كورونا.

وشددت "درويش"، في بيان لها، على أهمية تضافر الجهود لإدراك النجاح ودفع المسيرة الوطنية للمزيد من التقدم والارتقاء، لافتة إلى أن عمال مصر يحتلون مكانة كبيرة في قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع المصريين.

وأكدت أن العمال هم ركيزة جوهرية في بناء الدول والحضارات الإنسانية التى يقوم بها العمال على سواعد المخلصين وجهود المتكاتفين من أبناء الوطن.