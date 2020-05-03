التنمية المحلية: ندرس تحديد مواعيد غلق للأسواق حتى بعد انتهاء كورونا

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، وجها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، على أكثر من محور، مثل التعامل بحزم وحسم مع الأسواق العشوائية والحد منها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "مساء DMC"، الذي يعرض عبر شاشة "اكسترا نيوز": "ترتب على ذلك التركيز في البحث عن الشكل الحضاري للأسواق، حتى تكون مخططة ومنظمة، وهناك الكثير من الحالات في هذا الأمر، مثل سوق التونسي في القاهرة، والتجهيز لمكان بديل له، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، حتى يكون هناك سوقًا مخططًا عبارة عن مجموعات من المحال التي يتم من خلالها عرض السلع بشكل لائق وحضاري".

وتابع: "سيخصص مكان إلى جوار السوق، حتى يكون جراجا عامًا، لركن وسائل النقل، من قبل المترددين عليه، وندرس مواعيد غلق الأسواق في محافظات الجمهورية بحيث تكون مواعيد منظمة ومخططة، كنظام حياة في الدولة المصرية بعد انتهاء جائحة كورونا".