بالأرقام.. خالد قاسم يكشف لـ"الوطن" الخطة الاستثمارية في سيناء

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الدولة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة على أرض سيناء، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية، ليستفيد منها مواطني سيناء.

وأضاف قاسم في تصريحات لـ"الوطن"، أن مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظتي جنوب وشمال سيناء، للعام المالى الحالى 2019/2020، تركز على عدة مشروعات بخلاف المشروعات القومية، على مدار الفترات الماضية.

وأشار إلى أن الأرقام توضح أهمية الاهتمام بسيناء، خلال العام المالي الحالي وهي كالتالي:

-288 مليون جنيه الخطة الاستثمارية فى شمال سيناء.

-83 مليون جنيه لرصف الطرق التى تربط التجمعات والمدن بالطرق الرئيسية.

-15 مليون جنيه لتنفيذ مشروع رصف المطار بمدينة سانت كاترين، بطول 4.5 كيلو متر.

-74 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء.

-44 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة والحفاظ على المظهر الجمالي.

-31 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء.

- 60 مليون جنيه لبرامج تدعيم الوحدات المحلية.

-الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء 261 مليون جنيه.

-63 مليون جنيه لمشروعات الطرق.

-57 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء

-25 مليون جنيه لمشروعات برامج تحسين البيئة.

-99 مليون جنيه لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية.

-15 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور.