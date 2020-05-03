نائب مدير حميات إمبابة: ارتداء الكمامة يقلل انتشار كورونا بنسبة 60%

استنكر الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الجارحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "اكسترا نيوز": "عاملين اللي علينا وأكتر، لكن للأسف لا يوجد أي اهتمام من المواطنين، باتخاذ الإجراءات الاحترازية".

وأضاف: "الناس لحد دلوقتي مش قادرة تتصور قيمة الكارثة اللي ممكن تحصل، مع عدم الالتزام بالاحترازات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، التزموا، وزارة الصحة هتعمل أكتر من كده إيه؟".

وأردف، منفعلًا على الهواء، موجهًا حديثه للمواطنين: "لو سمحتوا ساعدونا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ممكن واحد يبقى حامل للفيروس، ينقله لواحد تاني ويتسبب في وفاته، ولو التزمنا بكل الإجراءات الاحترازية عدد المصابين هيقل، ومحدش بيلبس كمامات في الميكروباصات، إلا 2 أو 3، ليه سواق الميكروباص ميلبسش الكمامة، ويلزم الركاب بارتدائها؟، يا جماعة احترموا نفسكم مش عاوزين نبقى زي إيطاليا، ولو ارتدينا الماسك انتشار الفيروس هيقل بنسبة 60%".