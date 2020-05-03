مطروح: إطلاق اسم أول شهيد بكورونا بالمحافظة على وحدة صحية تقديرا لدوره

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه بالنسبة لطاقم التمريض في مستشفى النجيلة كان هناك بالفعل إصابات ومنهم الشهيد صالح أمين مخازن المستشفى، لافتا إلى أن وزارة الصحة تقوم بمجهود كبير ولديها البيان السليم للحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن محافظة مطروح كان بها 6 حالات مصابة فقط داخل المحافظة ومعظمهم كانوا من خارج المحافظة ويتوافدون عليها، مؤكدا على أنه تكريم لأول شهيد في المحافظة، لذلك أطلق اسمه على شارع في المحافظة، وفي نفس الوقت على الوحدة الصحية التي بها مسقط رأسه تكريما للمنظومة الصحية ولجيش مصر الأبيض وتخليدا لذكراه.

وتابع أن المواطنين في المحافظة لديهم شعور بالمسؤولية ولا يوجد مخالفين، وأنه خلال مروره على الشواطئ اليوم وأمس، وجد معظم الناس لديهم التزام كامل، وأن القرى السياحية أكثر التزاما ولا يوجد بها أي شخص على الشواطئ.