"كريمة" تشارك في فيلم سينمائي.. تفاصيل الحلقة 12 من مسلسل سكر زيادة

تبدأ الحلقة 12 من مسلسل سكر زيادة، بحضور سونيا "روجينا" إلى فيلا شقيقتها عصمت "نادية الجندي"، ثم تتصالحان، حيث كانت والدتهما فوزية "سميحة أيوب"، كانت تفضل سونيا على عصمت.

وتتوالى الأحداث بذهاب "كريمة" نبيلة عبيد، و"جميلة" هالة فاخر، لمحاولة المشاركة في فيلم سينمائي، وتتحمس "كريمة" للأمر، وتقرر "فوزية" السفر مع ابنتها "سونيا"، لتحاول كريمة وعصمت وجميلة منعها من السفر.

وفي النهاية الحلقة ترفض فوزية السفر، وتقرر البقاء مع ابنتها عصمت وكريمة وجميلة في الفيلا.

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة، في إطار كوميدي، حول 4 سيدات تم النصب عليهن في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة العيش أيضا في نفس الفيلا .

المسلسل بطولة الفنانة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.