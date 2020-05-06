محمد دياب عن أدوار الشر التي يلعبها في مسلسلاته: أفضل ما عرض عليا

رد الفنان محمد دياب، على انتقادات بأن شخصية مدحت التي يلعبها في مسلسل "فرصة ثانية"، ليست شخصيته ولا تعبر عنه، وأنه يقوم بتوصيل ما يريدهم المؤلف والمخرج، قائلا إنه "ما استحلاش أدوار الشر ولا حاجة لكن كل شخص منا يحاول أن يختار أفضل ما يعرض عليه".

وأضاف دياب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج مساء Dmc، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هذه الأدوار "كلبش، أيوب" التي لعبها كانت أفضل ما عرض عليه بالإضافة إلى أنها مغرية، وفيها مجهود يُبذل ويجب أن يعمل عليها جيداً والجلوس كثيراً مع المؤلف والمخرج، وإخراج أبعاد للشخصية وإحساسها لأنه شخص غيري خالص.

وتابع، أن ردود فعل المتابعين للمسلسل للمشهد الذي جمعه بين الفنان صبري عبدالمنعم والذي يلعب دور والده في المسلسل وكيف كان يحبسه في الدولاب، وأن شخصية مدحت جاني أو مجني عليه "مش كلنا المؤثرات الخارجية بتأثر علينا بنفس المستوى يعني في ناس ممكن المؤثرات السلبية تعمل على تقويم سلوكها وبالعكس إذا كانت قوية تجعل سلوكها ينحرف بشكل أو بآخر من الممكن أن يكون في داخلهم شيء كويس لكن ساعات السلوك المنحرف يطغي على الشيء الجيد الموجود بداخلهم وهو ما يحدث مع شخصية مدحت".

واستكمل، "مدحت جواه حاجات كويسة وحلوة وبيحب مراته في المسلسل لدرجة العشق، وهو شخصيته ضعيفة وبيحاول أن يجعل ضعفه يتوارى وراء الأفعال الشرسة التي يفعلها حتى لا يظهر أنه ضعيف الشخصية حتى لا يطغي من أمامه عليه، بالإضافة لحبه للتملك".