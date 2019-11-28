قال المطرب علي حميدة، إنه علم الفنانة وردة الجزائرية العزف على العود، وذلك بعدما رشحه الفنان محمد الحلو لها، لتعليمها العزف، متابعا: "أنا علمتها العود، بس هي علمتني حاجات كتيرة جدا".

وأضاف الحلو، خلال استضافته ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تمنى الجلوس فوق "صخرة ليلى مراد" في محافظة مرسى مطروح، وعزف أحد الألحان فوقها، وهو ما حدث بالفعل لاحقا، وفقا له.

وأوضح: "وأنا عيل صغير قولت هييجي يوم من الأيام وهتعلم العوم، وأجي أعزف لحن الخلود لفريد الأطرش.. وحصل".

كانت المطربة الراحلة ليلى مراد تغزلت في محافظة مرسى مطروح، أثناء جلوسها على أحد الصخور بفيلم "شاطئ الغرام"، فسميت الصخرة باسمها "صخرة ليلى مراد"، وأصبح كثير من الأشخاص يذهبون إلى تلك الصخرة لالتقاط الصور التذكارية عليها.

وعن الفنان عمرو دياب، قال حميدة: "بيغني ويرد على نفسه، ودي حاجة كويسة، وأنا بحب عمرو لأنه لو وقع هيقع ناس كتير أوي، لأن في ناس كتير تابعين لعمرو في أدائهم من المطربين اللي موجودين دلوقتي".

وتابع: "عمرو بارع للغاية في استخدام (ذكاء الأداء)، لذلك هو مستمر حتى اليوم".

وأردف: "طول عمره طموح وكان عنده دايما طموح يبقي حاجة تانية".

وأشار حميدة إلى أنه دائما يفكر في مصر وشوارعها ومنزله، خلال سفرياته الخارجية، متابعا: "دايما بتخيل مكاني وأوضتي وسريري وبلدي وأهلي".