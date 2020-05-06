متحدث "الوزراء": عودة المصريين بالخارج إلى الوطن مسألة وقت

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة انتهت أمس، بوضع جدول نهائي لإعادة المصريين المتواجدين في دولة الكويت، ويقدر عددهم بحوالي 5300 مصري من مخالفي الإقامة وضحايا تجار الإقامات: "ستبدأ رحلات العودة اعتبارا من اليوم، ولكل مصري يريد العودة لأرض الوطن.. مسألة وقت فقط، ومن يريد العودة لمصر.. حقه العودة لبلده".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والذي تقدمه آية عبدالرحمن والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه وصل مؤخرا، رحلتان مخصصتان للفئات الأولى بالرعاية مثل النساء والأطفال وكبار السن: "اعتبارا من 6 مايو سيبدأ جسر جوي بإجلاء الجميع يوم 16 مايو، بحيث إنهم يقضون عيد الفطر المبارك هنا على أرض مصر"، موضحا أنه سيتم وضع الأولويات للعالقين بالكويت، وبالتوازي مع ذلك سيتم إجلاء عدد من المصريين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج: "لن يقتصر الأمر على يوم 16 على عالقي الكويت".

وأكد أنه وفي حال سارت الأمور على النحو المخطط له دون حدوث تأخير بتصاريح الهبوط في الدول اللي موجودين فيها، الأمر هيسير بمنتهى الدقة وسننهيه بالوقت المحدد"، مشيرا إلى أن هناك أولويات موضوعة يفصل بينها أقل من 24 ساعة في خلال تفريع الجانب الزمني بناء على توجيهات رئيس الوزراء بأن كل الأولويات ستسير وفق الأرقام الموضوعة والمسجلة حاليا لدى السفارات في كشوف واضحة: "كلها سنسير فيها في ذاك الاتجاه".