"استغل فلوسك صح".. نصائح من "الكهرباء" لترشيد الاستهلاك

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض الخطوات التي يجب اتباعها لخفض استهلاك الكهرباء ضمن الحملة التي أطلقها الجهاز، خلال شهر رمضان بعنوان "استهلك صح واستغل فلوسك صح"، التي تستهدف التوعية بالاستخدام الامثل للأجهزة الكهربائية؛ لتجنب ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية.

ونصح الجهاز بالاعتماد على ضوء النهار واستبدال اللمبات العادية بـ"الليد"؛ لأنها تستهلك كهرباء أقل.

كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أطلق مسابقة شهر رمضان المبارك بعنوان "استهلك صح واستغل فلوسك صح"؛ لتشجيع مستهلكي مرفق الكهرباء على الاستهلاك الأمثل للكهرباء، وتوجيه أموالهم بشكل سليم بدلا من إهدار الطاقة والمال على أن يجرى اختيار 9 متسابقين بواقع متسابق من كل شركة توزيع كهرباء تمكنوا من خفض فاتورة استهلاك الشهر الكريم مقارنة بشهري مارس وأبريل.