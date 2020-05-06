"مياه أسيوط" تستعين بـ25 "كابينة تعقيم" لوقاية موظفيها من كورونا

دعمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مقراتها بعدد 25 كابينة تعقيم من مصنع حلوان الحربي 999 للآلات والمعدات وذلك لحماية الموظفين والعملاء من فيروس كورونا وفى إطار تعظيم الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الكابينة عبارة عن جهاز يستخدمه الأفراد قبل دخولهم إلى المباني المختلفة، وتعقيم هؤلاء الأفراد سواء الأيدي أو الملابس والأجزاء الظاهرة من الجسم للتخلص من أية ميكروبات أو بكتيريا أو فيروسات وذلك قبل الدخول إلى المباني لضمان عدم نقل العدوى ولضمان التعقيم الكامل.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أنه سيتم تغطية جميع المراكز التابعة للشركة بأسيوط والوادي الجديد وجميع مراكز خدمة العملاء والمحطات الكبرى والدواوين العامة على مستوى الشركة، وأضاف أنه سيتم تدعيم أي مبنى يتبع الشركة يضم ما يقرب من 50 موظف بكابينة تعقيم لتعقيم وتطهير أبنائنا العاملين أو المترددين أثناء دخولهم المبنى وقبل بدء العمل حرصا على سلامتهم، وحماية لأبنائنا من انتشار أي عدوى فيما بينهم.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن قطاع المياه والصرف بالوادي الجديد من ضمن المستهدف سواء في عمليات التعقيم أو الأجهزة المستخدمة تنفيذا لخطة مجابهة انتشار الفيروس مصرحا أنه تم البدء بالفعل في تصنيع "كابينة تعقيم" بالجهود الذاتية بمياه أسيوط، عقولاً مستنيرة، وأيدي مجتهدة، وروح تعاونية للخروج بكل ما هو أفضل في ظل ما تواجهه البلاد.

وفى سياق متصل أوضح المهندس عاطف ناثان، رئيس قطاع الدعم الفني أن الشركة عمدت إلى شراء عدد 25 كابينة تعقيم أفراد طراز 1ـ 999F والمصممة بمواصفات فنية بأبعاد ثلاثية 120* 90*240 ارتفاع، والمزودة بماسورة رفع مياه 2/1 حصان مفتاح PUSH BUTTON ، كما تضم الكابينة دائرة محلول تعقيم سعة 25 متر، و12 رشاش موزعين من الأمام والخلف، ضمانا لإتمام عملية تطهير شاملة للفرد من مختلف الجوانب.

وأضاف مسؤولي اللجنة الوقائية أن ذلك يأتي جنبا إلى جنب مع ما تم تدعيم كافة مناطق الشركة به من 15 ألف بخاخة جيب بحجم 70 ملي تم توزيعها على موظفين الشركة، 150 ألف زوج قفازات طبية، 140 ألف كمامة لموظفي الشركة، 500 بخاخة 500 ملي جيب لتعقيم المترددين علي الشركة وأيضا توفير عدد 3500 كمامة N95 للاستعمال الشخصي للصف الأمامي من المحصلين ومراكز خدمة العملاء وأفراد الأمن لتعاملهم المباشر مع الجمهور إضافة لـ20 جهاز لقياس درجة الحرارة للاطمئنان على سلامة العاملين قبل بدء يوم العمل.