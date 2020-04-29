"مياه أسيوط" تجري صيانة لـ50 محبس هواء تفاديا لانفجار الخطوط

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة أسيوط، عن الانتهاء من أعمال من طلاء وصيانة 50 محبس هواء باقطار مختلفة ما بين (4، 6 ، 8) على خطوط المياه بـ6 مناطق تابعة للشركة، من بينها (أبوتيج وصدفا والغنايم والفتح وأبنوب والبداري)، تفاديا لانفجار خطوط المياه.

يأتي ذلك في إطار مواصلة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أعمال الإحلال والتجديد لمحابس المياه بجميع شبكات المياه بورشة المحابس المتخصصة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات التصميمية للمحطات وإطالة العمر الافتراضي.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، أن أعمال الإحلال والتجديد لكافة محابس تتم بورشة المحابس الخاصة بالشركة في ضوء الخطة السنوية الموضوعة والتي تسير جنبا إلى جنب مع أعمال الإحلال والتجديد في المحطات والشبكات.

وأشار "عبد الغفار "إلى أن أعمال الصيانة والدهان لتفادى حدوث أى انفجارات بالخطوط ناجمة عن تشبع الهواء بداخل الخطوط و عدم حدوث آية أعطال أو انفجارات تحول دون تمتع عملاء الشركة بأعلى مستوى من الخدمة حتى وإن كان لبعض الوقت، فيعمل محبس الهواء على تفريغ كميات الهواء المتجمعة بخطوط المياه وبالتالى لا تحدث انفجارات وتحافظ على كميات المياه المنتجة ونقلل المياه المفقودة فى الكسور والانفجارات فينعم المواطن بأداء متميز من الخدمة.

وأضاف المهندس عاطف ناثان، رئيس قطاع الدعم الفنى أنه جارى استكمال دهان وصيانه المحابس بباقى فروع الشركة لتغطى الخطة الموضوعة كافة المناطق لنصل إلى اداء متميز وموحد .