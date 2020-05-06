رئيس المدينة: حملات المرور على الأسواق ورفع الإشغالات مستمرة

أعلن متولي حسن رئيس مركز ومدينة فايد، فض التجمعات أمام سوق الأربعاء الأسبوعي بمدينة فايد للوقاية من فيروس كورونا المستجد حفاظا على أهالي مركز ومدينة فايد، وتنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وتحت إشراف أحمد العايدي نائب رئيس مركز ومدينة فايد بالتنسيق مع قسم شرطة مدينة فايد.

وأكد متولي حسن على مواصلة الحملات في نطاق المدينة وقراها للتأكد من عدم وجود تجمعات للمواطنين، وخاصة في الأسواق الكبيرة والتي تحتوى على عدد كبير من المواطنين وأيضا الأسواق العشوائية التي يقيمها الباعة الجائلين على أطراف القرى وفى الطرقات، ويتم فض هذه الأسواق والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفة ، وفى حالة تكرار المخالفة يتم تحرير محاضر والإحالة للنيابة العامة.

وأوضح رئيس مدينة فايد أن هناك تنسيق بين الجهاز التنفيذي للمدينة ورؤساء القرى والإدارات الخدمية المختلفة حيث يتم العمل في إطار منظومة واحدة هدفها الحفاظ على صحة المواطن ووقايته من الأمراض من خلال النظافة المستمرة وأعمال التعقيم والتطهير لكافة الشوارع والميادين والطرقات ومواصلة الحملات ليلا ونهارا.