"الرعاية الصحية" تطلق "وقاية" للتوعية بمواجهة كورونا

تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، اليوم، أولى فيديوهات حملتها الجديدة "وقاية" للتوعية بالإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها بين المواطنين والعاملين بالقطاع الطبي، للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع شركة UMAMI للتعليم عن بعد.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إلى أنّها ستنشر سلسلة فيديوهات توعوية قصيرة، طوال أيام شهر رمضان الكريم، تحت عنوان "وقاية"، عبر صفحتها على فيس بوك، الخاصة بفرع الهيئة ببورسعيد، وصفحة "أومامي للتعليم الإلكتروني عن بعد"، لتوعية وتثقيف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمواطنين، بوسائل الحماية الشخصية وطرق استخدامها، والمعلومات الطبية والعلمية لكيفية لعمل حجر أو عزل منزلي، للحماية من مخاطر عدوي كورونا وحرصا علي ذويهم من التعرض لمضاعفات كوفيد 19 المستجد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، أهمية دور وتفاعل شركات القطاع الخاص مع الجهات الحكومية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، موجهًا الشكر والتقدير لهم، ولكل جيش مصر الأبيض من الأطقم الطبية والإدارية العاملة بالمنشآت الصحية، على ما يبذلونه من جهد وتضحيات في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وتابع السبكي أنّ الهيئة العامة للرعاية الصحية حريصة على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لضمان تقديم ونشر أكبر قدر من التوعية الصحية للمواطنين وللعاملين بالقطاع الطبي، حرصا على صحتهم وأسرهم من خطر العدوي بكوفيد 19 المستجد.

وأوضح أنّ التحول للمجتمع الرقمي يأتي ضمن أولويات عمل الهيئة، إذ يضمن سرعة في التواصل وإنجاز العمل ونشر المعرفة على نطاق واسع، واستخدام الآليات التكنولوجية الحديثة في التواصل، تعتبر من أدوات التحول.

وتأتي الخطوة استجابة لتوجيهات القيادة السياسية للاعتماد على وسائل التواصل عن بعد، خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد انتشار فيروس كورونا، ما يضمن سلامة المجتمع بشكل عام فضلا عن الحفاظ على بيئة المستشفيات خالية من العدوى.