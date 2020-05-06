الهجرة: نجري مشاورات لإرسال طائرة لإعادة الطلاب المصريين بالسودان

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك حديث حول إرسال طائرة لإعادة العالقين المصريين من السودان، بعد التنسيق مع السلطات السودانية فيما يتعلق بامتحانات الطلاب، "إحنا مش بس بنهتم بعودة هؤلاء العالقين ولكن أيضا مهتمين بمستقبلهم".

وأضافت أن الدولة عملت على إعادة 2000 طالب مصري من السودان عبر المعابر الحدودية بسبب فيروس كورونا، بالتعاون مع مؤسسات الدولة وحرس الحدود ومحافظة أسوان ومنظمات المجتمع المدني، حيث تم توفير أتوبيسات لنقلهم ووجبات لهم، كما أن وزارة الصحة أجرت كشفت الطبي عليهم.

وتابعت مكرم خلال حوار ببرنامج "أهل مصر"، المذاع على شاشة قناة "سكاي نيوز عربية"، والذي يقدمه الإعلامي سمير عمر، أنه بعد عودة الـ 2000 طالب تم إغلاق الحدود بين البلدين، ثم فرضت السودان حظر تجوال شامل من 6 مساءً وحتى 6 صباحا ما يشكل صعوبة لإعادة باقي الطلاب.