للرجال فقط.. "بيت زياد" في فرصة تانية "أكل ورقص وأزمات"

في أحداث مسلسل فرصة تانية، يظهر بيت "زياد" أحمد مجدي، الذي يعيش فيه بصحبة والده محمود البزاوي، وشقيقه الأصغر "حسين" شادي جمال هاشم، وهو بيت للرجال فقط، يعيش فيه ثلاثتهم بعد وفاة الأم.

وفي حلقات مسلسل فرصة تانية، يعتبر "بيت زياد"، محور لكثير من الأحداث، ويشهد الآلام والأفراح، والصراع بين الأبطال، داخل المنزل، حدثت مشادة بين "زياد" و"ريهام" أيتن عامر، وطلقها.

وفي نفس المكان، كشف "زياد" خدعة "ريهام"، بشأن حملها الكاذب، بعدما خدرها وأخذ عينة من الدماء، وحللها.

https://www.facebook.com/ShadyGamalHashim/posts/134801161478191

وداخل "بيت زياد"، عمت الفرحة، عندما أخبر "زياد" والده وشقيقه، بأن علاقته بـ"ملك" ياسمين صبري، بدأت من جديد، ودخل ثلاثتهم في حالة رقص، مع أصوات الموسيقى.

https://www.facebook.com/ShadyGamalHashim/posts/136369011321406

وداخل "بيت زياد"، تم حل مشكلة "ملك" التي تعرضت لها في مكان عملها، حيث اصطحبت "اللاب توب" وذهبت إلى هذا المنزل، بناء على طلب زياد، حتى يساعدها "حسين" شقيقه الأصغر في معرفة "الهاكرز" الذي سرق المعلومات من جهاز "ملك"، ونجح في ذلك، لتقرر "ملك" الزيارة بعد ذلك إلى "بيت زياد"، لتقديم هدية لـ"حسين" بعد مساعدتها، وتبدأ العلاقة تتوط بينهم.

وعن أجواء التصوير داخل "بيت زياد"، قال الفنان شادي جمال هاشم، والذي جسد شخصية "حسين" شقيق أحمد مجدي، لـ"الوطن"، إن الأجواء كانت لطيفة جدًا، "بيت كله رجالة"، والحالة كانت جميلة.

وأضاف شادي جمال هاشم، "لم يكن لنا علاقة ببعضنا البعض، سواء أنا أو الأستاذ محمود البزاوي، وأحمد مجدي، قبل ما نقف قدام الكاميرا، ولكن توطدت العلاقة أثناء التصوير، وتعرفت على شخصيات مثقفة ومحترمة".

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث مسلسل فرصة تانية حول إصابة "ملك" ياسمين صبري، بفقدان الذاكرة، جراء انقلاب سيارتها، بالتزامن مع زفاف خطيبها السابق "زياد"، من "ريهام" آيتن عامر، التي كانت تلاحقه.

وحاول "زياد" الابتعاد عن "ريهام" وقام بتطليقها يوم زفافهما، فور علمه بحادث "ملك"، ولكن خوفا من السجن بسبب المؤخر، قام بالعودة إلى "ريهام" والسفر معها إلى دبي، ولكنه قرر العودة مجددا والانفصال عنها مرة أخرى.

وخلال الأحداث قرر "زياد" أن يبدأ مع "ملك" صفحة جديدة والتودد إليها بعد علمه بإصابتها بفقدان الذاكرة، وفي الوقت الذي يحدث التقارب بينهما، تفاجئه "ريهام" بخبر حملها، ولكنه يكتشف كذبها، وتحاول قتله و "ملك" بعد شراءها مسدسا.