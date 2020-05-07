"محلات قافلة من برة وفاتحة جوة".. التنمية المحلية تكشف مخالفات الحظر

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، يصعب التخفيف من الإجراءات الاحترازية الجارِ اتباعها حاليا، بشأن فتح وغلق المحال والكافيهات والمطاعم.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن الوزارة مستمرة فى اتباع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة، ووزارة الصحة من أعمال تطهير وتعقيم للمبان والمنشآت والشوارع، ومنع التجمعات وإلغاء الأسواق العشوائية، وغلق الكافيهات والمقاهى، وغلق سناتر الدروس الخصوصية، مؤكدا أن المتابعات مستمرة من جانب المحافظات، لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة فى كل ما يتعلق بالاجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن من أغرب المخالفات التى يتم ضبطها خلال الفترة الأخيرة مع حلول شهر رمضان، هى قيام بعض أصحاب محلات السايبر والمقاهى، بغلق الأبواب، والعمل من الداخل، وتم ضبط عدة حالات بهذا الشكل، وتم غلق تلك المحال وتشميعها، وتوقيع غرامات عليها، وفق قرار رئيس الوزراء، بشأن المخالفين لقرار غلق المحال.

ولفت إلى أن كل أنواع التحايل على القانون مرفوضة، داعيا المواطنين إلى الابلاغ عن أى مخالفات أو تجاوزات في هذا الشأن، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، بمنع التجمعات القاتلة، التى من شأنها نشر الوباء والمرض، بين صفوف المواطنين.

وأكد أنه تم ضبط وحدات سكنية فى أدوار عليا، جرى تحويلها إلى كافيهات، ظنا من أصحابها أنهم يعملون فى السر، لافتا إلى أنه تم اتخاذ اللازم مع تلك الحالات، وتراجعت تلك الظاهرة، فى ظل اتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها.

وأشار إلى أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات، تتابع تنفيذ كل قرارات رئيس الوزراء، بشأن مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى ضرورة وجود درجة أكبر من الوعي لدى البعض، حيث لا يعقل ترك الأطفال يلعبون فى الشارع، فعلى أولياء الأمور دور كبير فى مواجهة تلك الأزمة.