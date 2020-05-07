مستشار المفتي يوضح حكم النوم الطويل في نهار رمضان

أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، على سؤال حول حكم من ينام معظم وقت الصيام هل صيامه صحيح، قائلاً: "إن شرط صحة الصيام أو أركانه عندنا شيئان، النية بمعني تنوي بأنك ستصوم ومن الممكن أن تنوي في أول رمضان عن الشهر كله، ثانياً الامتناع عن المفطرات كالطعام والشراب والجماع بالنسبة للمزوجين من أول الفجر إلى غروب الشمس، وإن فعلت هذين الركنين فصومك صحيح".

وأضاف، أنه لم يأتي في الشرطين نوم أو غيره "فشخص جاء من عمله أو لا يستطيع الصيام طوال النهار فينام إلى الظهر أو ليس عنده عمل فهو يريد أن يصوم ولا يحرم نفسه من الصيام فينام حتى يستطيع الصوم بقية الساعات، فصومه ليس باطلا وهو صحيح ولكن نقول له احرص على ألا تخرج الصلاة عن وقتها ولك أن تنام كما تشاء وصومك صحيح ومقبول".