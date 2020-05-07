بعد حلويات رمضان.. جامعة القناة تنتج كعك العيد بأسعار مخفضة

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن كلية السياحة والفنادق أطلقت خط إنتاج جديد لإنتاج كعك العيد والبسكويت، لتوفيره للمواطنين بمنطقة القناة وسيناء بأسعار مخفضة.

وأوضحت "هجرس"، أن الكلية التي ساهمت بإنتاج كيلو المشكل من الحلويات الرمضانية بسعر 40 جنيهًا، ستطرح كعك العيد والبسكويت بأسعار تتراوح من 70 إلى 110 جنيه.

وأشارت "هجرس" إلى أن مبادرة كلية السياحة تأتي في إطار تنمية موارد الجامعة وخدمة المجتمع، وذلك بجانب دورها العلمي والبحثي، لتحقيق التكامل في منظومة العمل الجامعي.

وأكد الدكتورمحمد حجازى، عميد كلية السياحة والفنادق بالجامعة، أن الهدف من خط إنتاج البسكويت بالكلية هو تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع، وربط طلاب الكلية بسوق العمل وإكتساب خبرات عملية، مشيرًا إلى أن منتجات الكلية تلاقي إقبالًا كبيرًا بمنطقة القناة والإسماعيلية.