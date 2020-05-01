جامعة القناة تبث فيديوهات توضح المشروعات البحثية لطلاب تجارة

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أنه بعد الانتهاء من رفع كافة المحاضرات عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، سيبدأ طلاب فرق النقل مرحلة جديدة، وهي مرحلة إعداد المشروعات البحثية، ولذلك تحرص الجامعة على تقديم كافة المعلومات اللازمة للطلاب لإتمام مشروعهم البحثي

وقال الدكتورأحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التجارة، إنه تم بث فيديوهات توضيحية للمشروعات البحثية للإجابة عن تساؤلات طلاب بخصوص الأبحاث التي سيقوم طلاب فرق النقل المستجدين فقط بإعدادها، وأنه تم تسجيل هذه الفيديوهات التوضيحية وبثها عبر الصفحة الرسمية لكلية التجارة.

وأكد الدكتور أحمد زكي، على أن المشروعات البحثية لطلاب فرق النقل فقط (أولى ثانية ثالثة) المستجدين فقط في المواد الأساسية بالفرقة المسجل بها، ولن يكون هناك أبحاث للطلاب الباقون ومن الخارج وسيعقد لهم امتحانات تحريرية بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، وسيعقد أيضا بالنسبة لمواد التخلف امتحانات تحريرية بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التجارة، إلى أنه سيتم الإعلان عن أرقام الجلوس للطلاب على الموقع الرسمي والصفحة الرسمية للكلية، وهي نفس أرقام جلوسهم الترم الأول، وسيتم إعلان القوائم بالبريد الإلكتروني لكل مادة لإرسال البحث لكل طالب، كما سيتم إعلان عناوين الأبحاث، وكذلك تحديد لكل طالب البحث الذي سيتناوله في كتابته، وبخصوص طلاب الفرقة الرابعة وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات سيتم عقد امتحانات لهم بعد فترة تعليق الدراسة مع الإعلان عن طرق التواصل والاستفسار مع الطلاب.

وطالب الدكتور أحمد زكي، بضرورة قراءة ضوابط المشروعات البحثية التي تم نشرها مسبقا على الصفحة بعناية وكذلك مشاهدة الفيديوهات لتوضيح الإجراءات والخطوات لعمل وإرسال البحث على البريد الالكتروني.