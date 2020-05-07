فيديو.. "شوشة": المنطقة الصناعية بوسط سيناء على مساحة 650 ألف فدان

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن هناك منطقة صناعية في وسط سيناء، اسمها بغداد، وستكون قلعة الصناعات التعدينية، وكلها ستكون استثمارات تعدينية.

وأوضح: "منطقة بغداد الصناعية حجم العمل بها مفتوح، وتصل مساحتها لـ650 ألف فدان، وهي مساحة عملاقة جدا، بالإضافة لمناطق صناعية أخرى في منطقة بئر العبد، وستعتمد هذه المنطقة على المنتجات الغذائية".

وأضاف شوشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأن تكون المنطقة الصناعية في بئر العبد، بنظام تسليم المفتاح، وتسليم المستثمر منطقة مشيدة جاهزة.