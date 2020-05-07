مبادرة "خليك في بيتك" تعرض لوحة للفنان السكندري عبدالهادي الجزار

القوقعة بالنسبة له هي ابنة البحر، الذي ولد في أحضانه بمدينة الإسكندرية، وهى تلك الأيقونة التي رسمها في بداياته، إذ تأملها ورأى في بناءها معمار الكون، ثم أوصى تلامذته برسمها، ووصفها لهم بأنها " كائن حي لفظته أمواج البحر إلى الشاطىء".

هكذا كانت فكرة الفنان عبد الهادي الجزار المنسية فى لوحاته المعروضة داخل متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، والتي عرضتها "مبادرة خليك في بيتك وهنجيبلك المتحف لغاية عندك" عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وذكر على سعيد، مدير المتحف، أن القواقع والأصداف ارتبطت في أعمال الفنان عبد الهادي الجزار بتاريخ قديم سحري، وعرفت كرمز للقمر والعذرية والأنوثة والرحم الكوني والمبدأ المائي والميلاد والتجدد والخصوبة، مشيرًا إلى أنه ربما لتعدد دلالتها شغف بها "الجزار"، وتكررت في أعماله.