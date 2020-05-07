الأعلى للإعلام يرصد 9 ملاحظات على مسلسل "اللعبة": ألفاظ سوقية وعنف ضد الطفل

رصدت اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 9 ملاحظات على مسلسل "اللعبة"، وذلك في الأسبوع الأول لعرض المسلسل، خلال شهر رمضان، بواقع 5 ملاحظات تتعلق بمخالفة كود الطفل، و4 ملاحظات تتعلق بألفاظ سوقية متدنية ومبتذلة.

وبحسب مؤشرات التقرير الإحصائي، فإن نماذج الملاحظات المتعلقة بمخالفة كود الطفل، شملت ثلاث مشاهد لطفلين في المدرسة، يضربان كلا منهما على وجه الآخر، وذلك في الحلقة الأولى.

وفي الحلقة الثانية، تم رصد مشهد هشام ماجد، يلعب مع ابنه "كوتشينة"، ويحرضه على عدم الاهتمام بالمذاكرة، وعدم الذهاب إلى المدرسة.

وفي الحلقة الثالثة، تم رصد مشهد لمي كساب، وهي تقيد ابنها بحبل وربطه في السقف.

وفيما يتعلق بالألفاظ السوقية، رصد التقرير التالي: