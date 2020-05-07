الحكومة تعلن قرارات جديدة لمجابهة كورونا بعد ساعات

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمتابعة عددا من الملفات المهمة، التي تعمل عليها الحكومة.

ومن المقرر، أن يناقش "مدبولي"، الوزراء في القرارات الاحترازية التي سيتم تنفيذها على مدار الأيام القليلة المقبلة، لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب انتهاء موعد سريان الإجراءات المقررة، المعلنة منذ 14 يوما.

وبمقتضى قرار رئيس الوزراء الأخير، يحظر سير حركة المواطنين من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة، التي يقدرها مأموري الضبط القضائي، مع استمرار غلق بعض المنشآت مثل المقاهي والكافيتريات والنوادي، والحدائق العامة، والمتنزهات، والشواطئ، وغيرها من الإجراءات.

كان مدبولي، في تصريحات صحفية سابقة له، أكد أن الحكومة ستخضع تطورات فيروس كورونا المستجد، لتقييم موسع بمشاركة الوزراء والجهات المعنية، قبيل انتهاء الـ"15 يوماً"، للتوصل للقرارات الجديدة التي ستتخذها الحكومة المصرية، بشأن التعامل مع الفيروس.

ومن المُقرر، أن يعلن مدبولي، في تصريحات تليفزيونية له، عقب انتهاء المشاورات بشأن القرارات الجديدة المتعلقة بمواجهة الفيروس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المتوقع إجرائه خلال الساعات القليلة المقبلة، التي تتضمن 3 خيارات، إما الإبقاء على الإجراءات الحالية كما هي، أو تشديدها، أو تخفيفها.

كان رئيس الوزراء، مدد إجراءات مواجهة فيروس كورونا، بعد إقرارها منذ قرابة الشهر، عقب انتهاء الـ15 يوما الأولى من تطبيقها، ثم مدد تلك الإجراءات مع تخفيف الحظر لساعة ليبدأ في التاسعة مساءً بدلا من الثامنة، ويسمح بعودة بعض الخدمات، وسط ترقب للقرار النهائي، الذي سيجرى اتخاذه تلك المرة.

كان المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قال، في تصريحات لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "سيصدر قرارا بتطبيق الحظر بنفس الفترة في شهر رمضان، وربما نضيف جزءً متعلقًا بإعادة تشغيل الفنادق، عدا ذلك ستظل الإجراءات كما هي، حتى نصل إلى قرب عيد الفطر، وستكون هناك وقفة أخرى لمتابعة الموقف، ولا تساهل في إجراءات الحظر".

وتابع: "سنتخذ إجراءات التخفيف، بناءً على التزام المواطنين، ونفس المعايير التي اتخذنها بسببها إجراءات الحظر، وأي إجراءات سيلتزم بها المواطن الآن سيكون من قبيل راحته في المستقبل إذا أراد أن ينعم بعيد فطر دون حظر".