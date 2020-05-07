مستشار الرئيس ينصح باستخدام مصل الإنفلونزا الموسمية: يمنع الإصابة لبعض الفئات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، إنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عقد أمس اجتماعا لدراسة الاحتياطي الاستراتيجي من الأجهزة والمستلزمات الطبية، وكيفية تفعيل ومتابعة حالات المرضى ومواقع العلاج والعزل في كل أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أنّ الاجتماع يعقد دوريا لضمان توفير الرعاية للمرضى، واكتشاف الحالات، وتوصية المواطنين باتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية لضمان صحته.

وأضاف تاج الدين خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ الاجتماع بحث الوضع بشكل مستقبلي خاصة فصل الشتاء المقبل، إذ جرى التعاقد على شراء التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، لافتا إلى أنّ التطعيم يتغير كل عام.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلى أنّ الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية، عليها استخدام هذا التطعيم، والذي قد يمنع الإصابة بالإنفلونزا لبعض الفئات، ويقلل حدتها، كما يمنع مضاعفات الإنفلونزا التي قد تكون شديدة في بعض الأحيان.