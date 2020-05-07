"سعد": لا تهاون ولا تقصير في تنفيذ حملات التطهير بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه لا تهاون ولا تقصير في تنفيذ حملات الرش والتطهير بشوارع وميادين ومرافق ومنشآت المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة الشاملة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا، بناءاً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن قيادات المحافظة تترأس تلك الحملات للمتابعة والإشراف بحيث يشرف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ على الحملات بمدينة ومركز أسيوط، والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام يشرف على مراكز الجنوب، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد يشرف على مراكز الشمال.

واستهدفت حملات الرش والتطهير للمنشآت كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصرافة الآلي بمراكز الفتح وساحل سليم والبداري وصدفا وذلك بمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ومساعديهم ورؤساء الوحدات المحلية والقروية وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وبالتنسيق مع المشاركات المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدني.