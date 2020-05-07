ضم حديقة "التاريخ" لمبادرة "حدائق بلا أسوار" ببورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، منطقة ممشى ديلسبس والمناطق المحيطة بها من امتداد حديقة التاريخ وتقاطع شارع الجمهورية مع تقاطع 23 يوليو.

ووجه المحافظ خلال الجولة، برفع كفاء المنطقة سياحيًا بشكل متكامل، وضم حديقة "التاريخ" إلى مبادرة "حدائق بلا أسوار"، وفتحها بعد تطويرها للجمهور وكذلك تنفيذ عمليات تجميل ورفع كفاءة الإضاءة على امتداد هذه المنطقة، لتكون في أجمل صورة أمام زوار بورسعيد من السائحين الأجانب بعد استئناف حركة السياحة.

وتأتي هذه الأعمال استكمالا للبرنامج الشامل الذي بدأته المحافظة في تطوير ورفع كفاءة وتجميل محاور الطرق الرئيسية على مستوى الأحياء، وكذلك زيادة مساحات الرقعة الخضراء من خلال مبادرة "حدائق بلا أسوار".