حصيلة وفيات كورونا في آسيا وصلت إلى 10 آلاف

أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، أن حصيلة الوفيات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في آسيا وصلت إلى 10 آلاف حالة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

باكستان: رفع جزئي للإغلاق بسبب كورونا اعتبارا من 9 مايو الجاري

وفي باكستان، أعلن رئيس الوزراء عمران خان، رفع جزئي للإغلاق بسبب كورونا المستجد اعتبارا من التاسع مايو الجاري بهدف السماح للأنشطة الاقتصادية مع الالتزام الصارم لإجراءات الوقاية من قبل الشعب.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن تصريحات رئيس الوزراء جاءت في خطابه التليفيزوني، عقب اجتماع لجنة التنسيق الوطنية حول الوباء.

وأوضح خان، "أننا قررنا فتحا جزئيا للإغلاق وذلك لتسهيل المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة والعمال"، مشددا على أن هذه المرحلة مرتبطة بتعاون وانضباط الشعب.

ومن القرارات الرئيسية التي اتخذتها لجنة التنسيق الوطنية هي فتح الأسواق من الصباح حتى الساعة الخامسة مساء، وتمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى 15 يوليو المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وصرح رئيس الوزراء الباكستاني، بأن مسؤولية الدولة هي حماية الفقراء والفئات الضعيفة في الوضع الصعب، ونصح خان الشعب مجددا باتخاذ إجراءات الوقاية لمنع ارتفاع مفاجئ في حالات فيروس كورونا في البلاد، وحذر من أنه إذا تم ارتفاع مفاجئ فإننا سنضطر إلى الإغلاق مرة أخرى.