الحلقة 14 من "لعبة النسيان": رقية تقرر مطاردة زينة لكشف لغزها

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل "لعبة النسيان"، تطورات كبيرة في الأحداث.

وبدأت رقية (دينا الشربيني)، في البحث عن وضع خطة محكمة لمطاردة زينة (مريم الخشت)، ومعرفة لغز كراهيتها الشديدة لها.

فيما يواصل عمرو (أحمد داوود)، مساعدته لرقية في مطارة زينة، حتى تتمكن الأولى من تذكر تفاصيل حياتها واستعادة ذاكرتها، وإثبات براءة شقيقه التوأم خالد.

بينما تتطور العلاقة بين يحيى الشيال، وحفيده يحيى، حيث يذهب معه إلى المدرسة وتدريبات النادي.

وعلى جانب آخر، تبدأ المشاكل في الظهور بين الطبيبة النفسية بهيرة (إنجي المقدم)، وزوجها بسبب كثرة اقتراضه للأموال منها.

مسلسل "لعبة النسيان"، يعرض على "MBC مصر" الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 4:30 مساء، وعلى "MBC مصر 2" الساعة 1 صباحا، والإعادة الساعة 2 عصرا، والساعة 8 مساء.

ويشارك في بطولة مسلسل "لعبة النسيان"، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.