مواجهة نارية بين ضرتين واعتراف علا..تفاصيل الحلقة 14 من مسلسل "البرنس"

انتهت الحلقة 13 من مسلسل "البرنس" على مشهد إخبار فدوي "روجينا" لشيماء "دينا عبد العزيز" بأنها زوجة فتحي "أحمد زاهر"، الأمر الذي توقع معه الكثيرون وقوع مشاحنات بين الزوجتين، وهو ما حدث في الحلقة 14 من المسلسل الذي يعرض على قناة "DMC".

ملخص الحلقة 14 من مسلسل "البرنس"

بعد إخبار فدوة لشيماء بأنها ضرتها، خرج فتحي وبعد ضغط اعترف لزوجته الأولى، وطلبت رؤية أولادهم حتى تسلم عليهم، فتعجبت شيماء وسألت بسخرية "إنت مفهمها إن عندنا أطفال"، وحاول فتحى إنهاء الحوار حتى لا تلتفت فدوة إلى أنه عقيم لا يستطيع الإنجاب.

وبعد حبس رضوان في الحلقات السابقة، بدأ أخواته يحلمون بالحصول على ميراثهم، فتحدثت عبير "رحاب الجمل" مع زوجها رأفت "أحمد فهيم"، بأنها تنتظر ميراثها حتى تشتري مصنع للملابس، وأخبرت زوجها أنه سيحصل على ميراث رضوان نتيجة لتعاونه معهم.

واعترفت علا "نور اللبنانية" لوالدتها "صفاء الطوخي بأنها تحب رضوان بسبب مواقفة وشهامته في أوقات محنتها التي تعرضت لها في حياتها، وهذا الأمر ليس في الفترة الأخيرة فقط، بل بدأ منذ سنوات، لكنها لم تستطع البوح خوفًا على مشاعر زوجته لبني "نجلاء بدر".

موعد عرض مسلسل "البرنس"

تمتلك قناة "DMC"، الحق الحصري لعرض مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، وتعرض الحلقات في الساعة 7:55 بعد الإفطار، وتأتي الإعادة في الساعة 2:00 بعد منتصف الليل.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.