الحلقة 14 من مسلسل "سكر زيادة".. شِجار بين نادية الجندي وسميحة أيوب

كان محور أحداث الحلقة 14 من مسلسل سكر زيادة، شجار بين "عصمت" نادية الجندي ووالدتها "فوزية" سميحة أيوب، ما يدفع الأخيرة لترك الفيلا.

تصدم "عصمت" بعدما تكتشف أن والدتها تركت المنزل، وتشعر بالقلق عليها لأنه لا يوجد مكان تذهب إليه، لكن "فوزية" تعود إلى دار المسنين وتطلب من مديره أن تعيش معهم حتى وفاتها، وألا يخبر ابنتها أنها تجلس عنده.

تبحث "عصمت" برفقة "كريمة" نبيلة عبيد و"جميلة" هالة فاخر، عن "فوزية" سميحة أيوب ولا تعثر عليها، وتعيش وقتا عصيبا في غيابها وقلقها عليها، في النهاية تعثر "عصمت" على والدتها في دار المسنين، وتصالحها ولكن لـ"فوزية" شرط للعودة إلى الفيلا من جديد وهو أن تأكل آيس كريم.

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة، في إطار كوميدي، حول 4 سيدات تم النصب عليهن في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة العيش أيضا في نفس الفيلا.

المسلسل بطولة الفنانة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.