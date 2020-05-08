العوضي مبررا تكشيرته في مسلسل الاختيار: "عشماوي كان عنده توحد وعقد"

علق الفنان أحمد العوضي، على تقطيب حاجبيه، طيلة أحداث مسلسل الاختيار، الذي يجسد فيه دور الإرهابي هشام عشماوي، وهو ما تسبب في إثارة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العوضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة "إكسترا نيوز"، إنه لا يجسد السيرة الذاتية للإرهابي هشام عشماوي، ومن ثم فهو لا يجسد مشاهد رومانسية مع زوجته تتطلب منه ألا يكون عبوسًا، لكنه كان يجسد حياة الإرهابي، منذ أن قرر ترك القوات المسلحة والانضمام إلى تنظيم بيت المقدس الإرهابي.

وأضاف الفنان أحمد العوضي: "مفيش مشهد رومانسي، المفروض أضحك فيه، يا إما هو ناقم عن الجيش، أو قرر ينضم لأنصار بيت المقدس، يا إما هيقتل وينسف، فين المساحة؟! لو عملت كده يبقى أنا بجود".

وتابع: "لو واحد بيقول هقتل يبقى مش بيهرج، لما قعدت مع الضباط صحابه، قالوا لي إن هي دي الشخصية، لأنه كان عنده توحد وعقد نفسية مكنش بيهزر، لدرجة إن عسكريته كانت قوية وشديدة ومش بيهزر، ومن هنا ملامح الشخصية بتتحدد".