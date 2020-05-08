والد الشهيد "شويقة": ظهور ابني في مسلسل الاختيار أثر في أسرته

قال أيمن شويقة، والد الشهيد المجند محمد شويقة، إنه كان يعلم بتقديم محتوى عن استشهاد ابنه في مسلسل الاختيار، وشاهد الحلقة هو ووالدته وجدته: "بيعيد علينا الماضي تاني، وتأثرنا، وتجسيد الشخصية بتاعه الشهيد محمد أيمن عمل أقوى من كده بكتير أوي، ودي شبيهة ببطولته".

وأضاف "شويقة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما قام به ابنه في 15 ديسمبر 2015 كان عملا بطوليا دفع الدولة لتكريمنا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي كأول أسرة من أسر الشهداء، موضحا أنه قد عزاه الرئيس السيسي في قصر الاتحادية هو وأسرته جميعا.

وأكد أن طاقم عمل مسلسل الاختيار قد قاموا بإنتاج مسلسل يصحح مغالطات الشباب لمن يقوم بغسل أدمغتهم: "المسلسل رسالة الدولة قدمتها للناس علشان يعرفوا الجيش في سيناء بيعمل إيه"، مشيرا إلى أن هناك قنوات خارجية تبث السموم في نفوس الشباب وهو يعد ردا رادعا لهم: "المسلسل ده بيبين مدى التضحيات اللي بيقوم بيها ضباط وجنود القوات المسلحة".