صورة.. حسن شاكوش مع متهمين هددا عمر جابر بالقتل.. هل تدينه بالاشتراك في الجريمة؟

حصلت "الوطن" على صورة المطرب الشعبي حسن شاكوش بصحبة صديقي اللاعب الدولي عمر جابر، والمحبوسين احتياطيا بأمر النيابة العامة لاتهامهما بتهديده بالقتل هو وزوجته وشقيقه.

وقدم المحامي شعبان سعيد، محامي اللاعب الدولي، الصورة للنيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها في البلاغ الذي أقامه موكله "جابر" في القضية.

وأفاد البلاغ الذي تقدم به اللاعب للنيابة العامة، بأن المتهمين المحبوسين هدداه بالقتل هو وزوجته وشقيقه بعدما رفض طلبهما بمنحهما مبلغ 13 مليون جنيه لشراء فيلا بالشيخ زايد قريبة من الفيلا التي انتقل للعيش فيها مؤخرا.

وأفاد جابر في بلاغه الذي حصلت "الوطن" على صورة منه، بأن المطرب حسن شاكوش توجه ذات يوم مع المتهمين إلى الشقة التي كان يسكن بها في المهندسين، ثم التقط الصورة السيلفي وأرسلها لـ"عمر" عبر تطبيق واتس اب مصحوبة برسالة صوتية مفادها أنه توجه برفقة المتهمين إلى شقته بالمهندسين، وعلموا أنه انتقل للعيش بالشيخ زايد، ولا تزال التحقيقات جارية للتأكد من وجود دور لـ"شاكوش" في الواقعة من عدمه.

وكانت النيابة العامة، أمرت مساء أمس الخميس، بحبس متهمين اثنين وهما صديقا اللاعب عمر جابر، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بتهديده بالقتل بعدما رفض منحهما مبلغا من المال.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين على علاقة باللاعب منذ فترة طويلة، وأنهما اعتادا طلب أموال منه وصلت إلى ما يقارب مليون جنيه، فضلا عن مساعدته لعلاج أسرتيهما، ومساهمته في شراء شقة بأحد أحياء مدينة السادس من أكتوبر.

وتسلمت النيابة العامة، أمس، تحريات المباحث حول الواقعة، كما ناقشت الضابط مجري التحريات، والذي أكد أقوال اللاعب عمر جابر في بلاغه، وبعدها أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وكان المطرب حسن شاكوش نفى ما تردد حول خلافه مع لاعب بيراميدز والمنتخب الوطني عمر جابر.

وقال شاكوش لـ"الوطن"، إن "ما تردد ليس إلا شائعة سخيفة جدا، وفوجئت بهذا الكلام من خلال المواقع الإلكترونية واتصالات الإعلاميين، هذا الكلام عار تمامًا من الصحة أنا وعمر أصدقاء جدا ولا يوجد بيننا أي خلافات وقد أهداني التيشيرت الخاص به منذ أيام فكيف يفعل ذلك إذا كان بيننا خلاف؟".

وأضاف شاكوش: "كل الحكاية أنا كنت وسيط خير للصلح بين عمر جابر والثنائي أحمد عبدالقادر وأحمد ناصر بعد تهديدهم لعمر وهذا ما قاله عمر في جميع وسائل الإعلام.. شاكوش كان بيحاول يصلح بيننا".