2 في الصندوق الحلقة 17: "ممادو" يمسك أول طرف خيط البحث عن أولاده

بدأت أحداث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل 2 في الصندوق، المذاع عبر فضائية MBC مصر، بمكافأة يخصصها زعيم دولة زامبيزي الافتراضية عبده مماو "بيومي فؤاد" لكل البوابين وأصحاب العمارات ممن لديهم معلومات بشأن أطفال عُثر عليهم أمام باب السفارة أثناء فترة عمله.

ويتلقى زيكا "أوس أوس" أخبارًا سعيدة من زهيرة خادمة الملحن عز "عبدالغني قباج" بأنّه سيبدأ ورش وكورسات موسيقى يدرب خلالها محبو الغناء والفن، ليفكر زيكا أن يتقدم للورشة ويبدأ أولى خطوات حلمه.

وبعد الصدمة التي تلقاها زيكا في الحلقة السابقة من حبيبته كريمة "هايدي رفعت" تتصل به هاتفيًا وتطلب منه مقابلته، ثم تفاجئه أن كل هذا كان خدعة لتقنع والدها أن يُعيد إليها هاتفها ويتركها تعود إلى عملها، وتؤكد له أنّها ما زالت تحبه وتنتظره.

وأثناء التحقيقات التي يجريها سفير زامبيزي في مصر شاجو "محمد الصاوي" للبحث عن أولاد ممادو، يظهر شاهد عيان يُدعى عثمان "إبراهيم فرح" أحد بوابي العمارات المجاورة للسفارة، ويحكي قصة اكتشافه لطفلين أمام باب السفارة منذ 25 عامًا أثناء صلاة الفجر وقبل أن يهمّ بأخذهما يفاجأ بـ"زبّال" المنطقة على عربة كارو ينزل ليأخذ الأطفال ويختفي من المنطقة حتى الآن.

وبسؤال ممادو عن اسم "الزبّال" وتخصيص مكافأة بقيمة 10 آلاف جنيه له؛ يعترف عثمان بأنّه يدُعى "الدوعكي" والذي يجسد شخصيته الفنان صلاح عبدالله.

وتنتهي أحداث الحلقة بمعلومات يُحضرها شاجو للزعيم عبده ممادو عن الدوعكي بأنّه رئيس "رابطة الزبّالين" ومتزوج من امرأة تدعى رسمية "انتصار" ولديه ولدان توأم غير متماثلين شوقة "حمدي الميرغني" وزيكا "أوس أوس"، وسرعان ما يتصل بنائبه عباسي "محمود البزاوي" ليخبره بأنّه عثر على أبنائه، وسيأمر بإحضارهم إلى السفارة في اليوم التالي، ليقترح عليه عباسي أنّه من الأفضل أن يتصل به هاتفيًا ويدعوه إلى الحضور إلى السفارة.

مسلسل 2 في الصندوق، بطولة الفنان حمدي الميرغني، وأوس أوس، وصلاح عبدالله، وأحمد عبدالله محمود، وانتصار، وحجاج عبدالعظيم، وبيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض يوميًا على شاشة MBC مصر الساعة 9:30 مساءً.