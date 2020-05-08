الأوقاف: إنهاء خدمة مقيم شعائر ببني سويف لمخالفته تعليمات غلق المساجد

قررت وزارة الأوقاف إنهاء خدمة مقيم شعائر بمسجد عبدالعظيم مجاور عطية بمدينة بني سويف بعمل فراشة بجوار المسجد وإمامة المصلين لصلاة التراويح.

وأكد بيان الوزارة أن القرار جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف بني سويف والتي أفادت بالواقعة، وعلى ما عرضه رئيس القطاع الديني.

وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وأكدت الوزارة أيضا على عدة أمور:

1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.

2. أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.

3. أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.

4. أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.