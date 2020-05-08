قبل إعلان 500500.. محمد منير وإعلانات عمل الخير

ظهر الكينج محمد منير في أوبريت مع العديد من الفنانين ضمن إعلان لمستشفى 500 500 خلال رمضان الحالي لكنه ليس الظهور الأول لمنير في إعلانات تحس على عمل الخير حيث ظهر العام الماضي في إعلان مستشفى سرطان الأطفال 57357.

إعلان 500500

وتعرض الشاشات أوبريت "أنت أقوى" والذي يضم العديد من الفنانين ويغنيه عدة أصوات غنائية شهيرة أبرزها محمد منير وسميرة سعيد وصابر الرباعي وكارول سماحة ووائل جسار ويختتمه تامر حسني.

ويظهر فيه الفنانة لبلبة والفنانة يسرا ودرة وبيومي فؤاد، وماجد المصري وعبير صبري وليلى علوي وغيرهم من الفنانين.

أنت البطل إعلان 57357

في 2019 كان الإعلان الدعائي لمستشفى 57357 شارك فيه محمد منير، بغناء "أنت البطل" من كلمات نصر الدين ناجي، وألحان وتوزيع أحمد فرحات، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.

وتقول كلمات الأغنية: "لا تخاف من الخوف ولا يهمكش ظروف.. قوم حارب، بطل الحكايات قدر عالصعب وفاق.. قوم حارب، إنت البطل اللي بنستناه.. فرحنّا وقوم.. الدنيا معاك.. ناسك عايزاك".

ووجه منير رسالة بآخر الإعلان قائلًا: "الباب دايمًا مفتوح.. للخير والحب والأمل، و57357 تستحق إن إحنا نكون كلنا ورا أطفالنا، تقدر تدخل الباب بقلبك.. أنا دخلت الباب بقلبي وبغنايا".

وتبرع منير بأجره كاملًا، الذي بلغ نصف مليون جنيه إلى مركز الأورام بأسوان.