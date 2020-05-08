ترامب: بوتين وافق على عرض "أجهزة التنفس الصناعي"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل عرضه تقديم أجهزة تنفس صناعي للمساعدة في مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن روسيا تمر بوقت عصيب بسبب المرض.

وذكر البيت الأبيض والكرملين، أن ترامب وبوتين ناقشا التقدم المحرز في مكافحة الوباء، إلى جانب قضايا الحد من التسلح وأسعار النفط، في مكالمة هاتفية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأورد البيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا "التقدم المحرز في التغلب على جائحة الفيروس التاجي"، حيث أكد ترامب أن "الولايات المتحدة تعمل بجد لرعاية الأمريكيين في المنزل وهي مستعدة أيضًا لتقديم المساعدة إلى أي دولة محتاجة، بما في ذلك روسيا".

وقال البيت الأبيض إن ترامب تحدث مع نظيره الروسي "للاحتفال والتفكر في الذكرى 75 للنصر في يوم أوروبا"، بحسب ما نقلت رويترز.

وأشار الكرملين في نشره لتفاصيل المكالمة إلى أن الزعيمين تبادلا التهاني قبل الذكرى 75 للهزيمة النازية في الحرب العالمية الثانية، وأكدا "الأهمية التاريخية لتحالف الحرب العالمية الثانية بين شعبينا الذي سمح (لنا) بهزيمة المشترك العدو".

وأضاف أنه إذا اتبعت روسيا والولايات المتحدة روح تحالفهما في زمن الحرب، فيمكنهما إحراز نجاحات في التعامل مع قضايا مثل ضمان الاستقرار الاستراتيجي، ومحاربة الإرهاب، وتسوية النزاعات الإقليمية، ومكافحة الأوبئة.