بعد إخلاء سبيلها بكفالة.. القصة الكاملة لقضية الطالبة حنين حسام

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، بالأمس، بإخلاء سبيل المتهمة حنين حسام عبدالقادر، صاحبة فيديوهات الاستعراض على تطبيق "TIK TOK"، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة القضية، التي تحمل رقم 4917 لسنة 2020، جنح الساحل، والتي طالبت خلالها، فتيات قاصرات بالظهور في أوضاع معينة من داخل غرف نومهن، لتقاضي مبالغ مالية.

وكانت حنين حسام قد أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة الماضية بعدما أُذيع لها مقطع فيديو تحرض فيه على الفسق وتطالب الفتات بالظهور في أوضاع معينة في غرف النوم، ونستعرض إليكم من خلال هذا التقرير القصة الكاملة لقضية حنين حسام.

القصة الكاملة لأزمة الطالبة حنين حسام

-بدأت القصة بظهور الطالبة حنين حسام في مقطع فيديو وهي تطلب من الفتيات الدخول إلى غرفهم وفتح الكاميرا "لايف" نظير الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين 36 إلى 3 آلاف دولار، وهو ما أثار ضجة كبيرة في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

-واتخذت جامعة القاهرة قرارا بعد ذلك بتحويل الطالبة إلى التحقيق بعدما اشتكى بعد الطلبة والأسر منها ومما تقدمه خوفا على أبنائهم منها.

-وفي 21 من شهر أبريل الماضي أعلنت قوات الأمن إلقاء القبض على الطالبة حنين حسام باعتبار كلامها محرضا على الفسق والفجور بعد أن طلبت الفتيات بالظهور داخل الغرف، وأن لا تقل أعمارهن عن الـ18 عاما، ليتم تنفيذ الإجراءات ضدها وعرضها على النيابة العامة.

-ومن ثم بدأت نيابة شمال القاهرة الكلية بإشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام الأول تحقيقاتها مع الطالبة حنين حسام ووجهت عدة تهم للطالبة حنين، من بينها تهمة الدعوة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتحريض الفتيات على الفسق والفجور ومخالفة الآداب العامة، من خلال عدة فيديوهات نشرتها على حسابها عبر جروب "تيك توك" وتطبيق "لايكي".

-وأمر النائب العام بحبس المتهمة حنين حسام عبدالقادر أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

-وواجهت النيابة العامة للطالبة بمقطع مصور سبق أن نشرته بأحد حساباتها تضمن محادثة جنسية بين رجل وفتاة، أقرت بنشره مدعية أنه كان يخلو من المحادثة الجنسية المشار إليها، وأن أحداً أضافه إليه عقب نشره؛ بينما تبين للنيابة العامة من مطالعة المقطع إعلان المتهمة فيه اعتذارها للمشاهدين والمستمعين عن المحتوى الإباحي الذي سيتضمنه المقطع.

-وفي 7 مايو الماضي عقد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم، جلسة للنظر فى أمر المتهمة والذي أمر بإخلاء سبيلها مقابل كفالة 50 ألف جنيه.