الحاصلات الزراعية: مبادرة البنك المركزي متميزة لأصحاب المشروعات

قال هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الدولة قد اتخذت قرارا صائبا بخصوص مبادرة البنك المركزي لدعم القطع الزراعي مشكورة مثل انتقال المنتجات الزراعية بدون حظر ومبادرة البنك المركزي ورفع عن الكثير من الدعم المقدم.

وأضاف "النجار"، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر"، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن هناك الكثير من المعوقات التي ظهرت مؤخرا مثل زيادة تكلفة الشحن ودفع الكثير على أموال نقل العمالة، موضحا أن المجلس يصرف الكثير من الأموال للحفاظ على الموظفين والأسواق المصرية.

وأكد أنه ومؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا عانى المجلس بالكثير من المشكلات التي ظهرت في اعقاب انتشار الفيروس الذي يعاني منه كافة دول العالم.