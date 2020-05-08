الطب البيطري يؤكد عدم تسجيل إصابة بالحمى القلاعية في 2019

قال الدكتور صبري زينهم، مدير عام الطب الوقائي البيطري بالقاهرة، إن هناك أكثر من 200 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان ربما يكون مصدرها حيواني وتنتقل للإنسان أو مرض إنساني يصيب الحيوانات ويعود مرة أخرى للإنسان، مثل مرض السل والدرن والذي قد ينتقل من الإنسان للحيوان أو العكس بالتساوي بينما هناك أمراض ذو أصل حيواني قد تنتقل للإنسان مثل مرض السعار.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن هناك أمراض تسمى بالأمراض الاقتصادية والتي تسبب في خسائر اقتصادية فادحة مثل الطاعون البقري وبتعاون الدول والمؤسسات جرى القضاء عليه تماما، وحاليا يأتي مرض الحمى القلاعية على رأس الأمراض التي تصيب الحيوان، وهو عبارة عن مرض فيروسي بصيب الحيوان بشكل أساسي إلا أنه قد يصيب الإنسان بالصدفة عند تعامله مع الحيوان ولكن أعراضه بسيطة وليس خطير، لكن خسارته الاقتصادية تكون فادحة.

وأشار إلى أن مرض الحمى القلاعية يتكون من 7 أنواع يتفرع منها نحو 30 نوعا، موضحا أن هذا المرض يتواجد في مصر منذ القدم نوع واحد فقط ولكن مع توسع الدولة في استيراد الماشية الحية دخلت أنواع أخرى من المرض.

وأوضح أن معهد بحوث المصل واللقاح يتصدى لأي وباء جديد ويعد التطعيم اللازم له، مؤكدا أن مصر حاليا آمنة من الحمى القلاعية ويتواجد تطعيمات لكل أنواع المرض، لافتا إلى أنه يجري حاليا تطعيم الحيوانات ضد 3 أنواع من الحمى القلاعية من أصل 7، حيث كان ينظم الطب الوقائي حملتين في العام الواحد للتطعيم ولكن بتعليمات من وزير الزراعة أصبحت 3 حملات كل 4 أشهر.

وأكد أن المربين متعاونون مع حملات التحصين ما أدى لانخفاض أعداد الإصابات بشكل كبير ولم تسجل أي حالة إصابة في عام 2019، إذ جرى تحصين 9 ملايين رأس ماشية "الرقم دة مش كبير ونطمح في زيادته"، مؤكدا أن نسبة التحصين تتجاوز 90%.