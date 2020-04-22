جامعة القناة تواصل أعمال تطوير مزرعة الطب البيطري

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى لطرح منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية للمواطنين مثل اللحوم والألبان والمنتجات الداجنة، ضمن خطة الجامعة لتوفيرالأمن الغذائي، ومواجهة عمليات الاستغلال التي قد تحدث من بعض التجار.

وأكد المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، أن الجامعة تسعى لتوفير المنتجات الغذائية من خلال الوحدات الإنتاجية خاصة مزرعة الجامعة والتي تسعى إلى توفير الألبان واللحوم والسمان والأرانب والماعز في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.

من جانبها، شددت الدكتورة داليا منصورعميد كلية الطب البيطري، علي أهمية الدور الإنتاجي للمزرعة لسد احتياجات العاملين بالجامعة والتوجه إلى مجتمع القناة وذلك من خلال منافذ بيع الجامعة.