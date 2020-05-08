طلب إحاطة حول دعم وزارة الزراعة للمحاصيل الصيفية

تقدم النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير الزراعة، حول خطة الوزارة لدعم زراعة المحاصيل الصيفية وعلى رأسها الذرة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل نقص الدولار المتوقع جراء أزمة كورونا، بما يقلل الضغط على العملة.

وقال غلاب في طلب الإحاطة، إن حجم واردات مصر من الذرة يصل إلى 1.4 مليار دولار سنويا، وهو أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية الصيفية التي تستخدم علفا في تربية الثروة الحيوانية، وهو ما يتطلب دعم المزارعين وتوفير أسعار عادلة لتوريد المحصول لتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة وخفض الواردات، مشددا على ضرورة التنسيق بين كافة الوزارات المعنية ودعم المزارعين وتحفيزهم على الزراعة.

وأكد غلاب أن وزارة الزراعة فشلت سابقا في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية على محصول الذرة، وهو النظام الذي يكفل للمزارعين التعاقد على بيع المحصول للمشترين من مربي الثروة الحيوانية مسبقا وبأسعار عادلة، وهو ما يضمن التسويق والبيع بأسعار عادلة، ولكن لم تتمكن الوزارة من تنفيذ المنظومة التي أقرها قانون الزراعات التعاقدية، وهو ما يتطلب إعادة إحيائه في ظل أزمة توفر الدولار الناتجة عن تفشى فيروس كورونا، لتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا وخفض الواردات.