استئناف جزئي للصلاة في دور العبادة بلبنان

قررت الحكومة اللبنانية السماح للمواطنين بارتياد المساجد والكنائس مرة أخرى اعتبارا من اليوم، وذلك بعد فترة إغلاق استمرت نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا، وفقا لما نشره موقع "BBC عربي".

وأصدر وزير الداخلية، محمد فهمي، مذكرة تسمح بإقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد مع "التقيد بالشروط الصحية وبإجراءات السلامة العامة".

وسيتعين على المصلين ارتداء الكمامات والقفازات، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، ويعني هذا ألا تتعدى نسبة المصلين 30 في المئة من القدرة الاستيعابية المعتادة لكل دار عبادة.

ومن جهتها، أوضحت دار الفتوى أن باقي الصلوات ستبقى في المنازل.

وأضافت أن فتح المساجد سيستمر تدريجيا لبقية الصلوات، بناء على المعطيات والمشاورات مع السلطات الدينية والأطباء المتخصصين.

ويأتي القرار في إطار خطة من خمس مراحل تهدف إلى رفع جميع القيود التي فرضتها الدولة بحلول منتصف يونيو.

وخلال الأيام القليلة الماضية، اقتصرت حالات الإصابة الجديدة المسجلة على أشخاص عائدين من الخارج.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 784 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 25 حالة وفاة حتى الآن.