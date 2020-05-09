غدا.. طرح 2600 وحدة "سكن مصر" في 8 مدن جديدة بمقدم 50 ألف جنيه

أعلنت وزارة الإسكان، عن فتح باب التسجيل الإلكترونى لحجز 2662 وحدة "سكن مصر"، غدا الأحد، هو مشروع سكنى لمتوسطى الدخل، والطرح يشمل وحدات بالدورين الأرضى والأخير، فى 6 أكتوبر الجديدة، والعبور، والقاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبدر، وناصر "غرب أسيوط"، والمنيا الجديدة، وغرب قنا.

وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى، مع وجود نظم تقسيط ميسرة وخصم للسداد الفورى.

وكانت وزارة الإسكان قد طرحت 3156 وحدة سكنية، بمساحات من 106 متر، 115 متر، بمشروع "سكن مصر"، أدوار أرضى وأخير، بـ5 مدن جديدة، يناير الماض.