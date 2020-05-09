"ست زنانة والدنيا صيام".. تفاصيل مقتل سيدة رميا بالرصاص علي يد زوجها

"مش بتبطل زن وطلباتها وصوتها عالي، وكمان الدنيا صيام " بتلك الكلمات أعترف عامل بقتل زوجته رميا بالرصاص داخل منزل الزوجية في القوصية بأسيوط، وبحسب تحقيقات النيابة أن المتهم نفذ الجريمة خلال مشاجرة جمعته بزوجته في نهار رمضان.

وقررت النيابة حبس المتهم علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد بعد اعتراف بجريمته مدعيا أنه لم يخطط للانتقام من زوجته بقتلها وأن الجريمة حدثت نتيجة انفعال لحظة المشاجرة، وتحفظت النيابة علي سلاح الجريمة والأعيرة النارية وأرسلتها إلي الأدلة الجنائية لفحصها لبيان حالتها الفنية وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان آسباب وفاتها.

اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد بورود إخطار من مأمور مركز شرطة القوصية ببلاغ من الأهالى بقرية بنى هلال التابعة لمركز القوصية بسماع إطلاق نار داخل أحد المنازل ووجود جثة لسيدة بعد أن قتلها زوجها نتيجة وجود خلافات أسرية دون معرفة هذه الخلافات.

وبانتقال الإسعاف وقوة من ضباط مباحث مركز شرطة القوصية تبين صحة البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية، إطلاق المتهم "أحمد.ع.م" 40 عامًا، أعيرة النارية على زوجته "ليلى.أ.ع" 32 عامًا من سلاح ناري خرطوش ، ما أدى إلى مقتلها في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى وتحرر المحضر اللازم .