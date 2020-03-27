بسبب خلافات على ملكية منزل.. عامل يقتل زوجته بالفأس في سوهاج

انهال عامل علي رأس زوجته بفأس بقرية الصوالح مركز طهطا بسوهاج، ولم يتركها إلا وهي جثة هامدة بعد أن هشم رأسها بسبب خلافات بينهما على ملكية منزل.

انتقلت الشرطة إلي مكان الحادث، وتم القبض علي المتهم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وأخطرت النيابة العامة، بالواقعة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغاً بقتل عامل زوجته بقرية الصوالح، وانتقل ضباط مباحث المركز للمكان، وتبين من خلال التحريات الأولية التى أشرف عليها الرائد محمد كمال رئيس مباحث المركز، ومعاونه النقيب أحمد العمدة، قيام عادل قلدس بساره، 38 عاما، بالتعدى على زوجته أميره مريد سلمان، 28 عاما، بفأس، بسبب خلافات على ملكية منزل.

تم القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.